Найти и купить 100% оригинальный Пуэр на российском рынке — настоящий квест для ценителей чая.

Родиной Пуэра и основным местом его производства является провинция Юньнань. Самые известные высокогорные плантации располагаются в экологически чистых районах, вдали от городов и производств. Чайные листья традиционно собирают руками с деревьев, которым более 300 лет. Чайные деревья растут в местах, где не применяют пестицидов, гормонов роста, а также вредной химии.

Одни из самых известных областей — это деревня Лао Бан Чжан, горные массивы Иу и Буланшань. Из сырья этих регионов делают элитный китайский чай Пуэр — один из самых дорогих в мире. Причиной высокой цены являются его вкусовые качества и уникальность климата, который обеспечивает прекрасные условия для роста чая Пуэр. Старые чайные деревья, свежие листья которых особенно ценятся, дают в год небольшой урожай. Количество уникального маоча (чай-сырец), собранного с одного терруара недостаточно, чтобы удовлетворить высокий спрос как внутри Китая, так и на экспорт. Поэтому, настоящий китайский чай Пуэр не может иметь низкую стоимость. Коллекционные позиции чая с этих мест — это хорошая инвестиция, с учетом ежегодного роста цен на будущую индексацию. Цена такого чая растет с каждым годом.

Многие закупщики, не вникая в историю и процесс производства традиционного чая, не могут отличить подделку от качественной продукции. Под видом оригинала, используя названия известных фабрик и известных гор в Юньнани, продают чай, который не соответствует заявленному качеству и цене.

Отличить настоящий Пуэр от подделки не легко. Известные фабрики защищают свою продукцию очень тщательно, начиная от оригинального дизайна упаковки, где обязательно есть штрих-код, номер партии, печать, год выпуска. Это все очень важно учитывать при покупке дорогого китайского чая. Наша компания работает только с проверенными фабриками и оригинальной продукцией.

Желаем вам пить только качественный, полезный чай!